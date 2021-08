Ci siamo. Sono le ultime ore di Cristiano Ronaldo da giocatore della Juventus.Jorge Mendes ha incontrato i dirigenti juventini a Torino: la tensione era palpabile - ne abbiamo parlato nel racconto della giornata - e il club è stato chiaro. Ronaldo via?Mendes ha allora iniziato il suo giro: è partito da Torino verso ora di pranzo ed è arrivato a Parigi, dove ad attenderlo c'erano emissari del City. Una volta presentata la richiesta della Juventus, per i dirigenti dei Citizens non c'era altro da fare: accontentare Cherubini era l'unica strada.Domani può essere il giorno giusto per il ritorno di Mendes in Italia, Cristiano è atteso alla Continassa domani ma è altamente probabile che gli venga risparmiata l'ultima sgambata. Di una convocazione per la sfida contro l'Empoli, neanche a pensarci.Una trentina di milioni. Cash. Subito in arrivo per le casse della Juventus e per l'alternativa necessariamente di lusso.Più facile andare a pescare a Londra, nel cuore dell'attacco dell'Arsenal. C'èe piace tantissimo,è forse il principale pallino dei bianconeri in questo momento. Di sicuro, da domani partirà una duplice caccia alla punta: un grande nome e magari un'aggiunta di livello, come Kean. Senza dimenticare McKennie, Witsel e l'ultimo botto a centrocampo.