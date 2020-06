Spoiler del nuovo look di Cristino Ronaldo. Attraverso Instagram, il fenomeno portoghese ha postato una foto con il compagno di squadra Juan Cuadrado: “Cosa ne pensate del mio nuovo look simile a quello del mio fratello Panita?”. Niente più codino per CR7, ma capelli mossi, fissati verso l’alto con rasatura ai lati. Sarà questo il suo nuovo taglio oppure un modo per coinvolgere i fan? Per scoprirlo dovremo aspettare domani, quando la Juve di Sarri scenderà in campo contro il Genoa. Nel frattempo, i support di Ronaldo resteranno in attesa, anche se ormai ci ha abituato a cambi di look e vestiti stravaganti, come la foto postata qualche giorno fa con fantasie a fiori.