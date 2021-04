Il gesto di Cristiano Ronaldo al termine della vittoria contro il Genoa ha fatto storcere il naso a molti tifosi della Juventus. La maglia era destinata al raccattapalle, ma il modo in cui è stata lanciata non è piaciuto. Nervoso in campo, dubbioso sul futuro. È questo che scrive La Repubblica, CR7 non sarebbe certo di restare in bianconero anche la prossima stagione (ultima prevista dal contratto), anche se la decisione verrà presa da lui stesso tra qualche mese. In quel caso, la Juve non si farebbe trovare impreparata: con l’addio del portoghese, infatti, il club avrebbe maggior potenziale d’investimento, il necessario per ricucire anche con Dybala. In caso contrario, la permanenza di Ronaldo ridurrebbe le disponibilità sul mercato.