Mentre la Juventus prepara la nuova stagione e Cristiano Ronaldo, nonostante alcune recenti voci, si propone ancora come il condottiero sul campo verso nuovi e più importanti trionfi bianconeri, ecco che sul profilo Instagram di CR7 spunta una nuova foto in cui il fuoriclasse portoghese si mostra in tutta la sua fisicità: seduto su una panca di legno, si è fatto ritrarre in pantaloncini, col suo fisico scolpito e abbronzato, e scarpini gialli sulle cosce. E un messaggio: "Feeling good". Si sente bene, Ronaldo. E qualcuno nei commenti dice: "Si sarebbe meritato la Scarpa d'oro".