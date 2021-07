La Juventus si sta godendo alla Continassa Cristiano Ronaldo, che ogni giorno che passa si avvicina sempre di più alla permanenza in bianconero, per l'ultimo anno di Juve prima della fine del contratto. Ma come ricorda Calciomercato.com c'è sempre un fattore con cui fare i conti:Come sappiamo, dipende soprattutto dall'eventuale cessione o meno di Mbappé al Real Madrid. Mendes continua a tenere i contatti col PSG, ma per ora la situazione è bloccata.