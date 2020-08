Freddo, freddissimo, come sempre. Cristiano Ronaldo è stato glaciale dagli 11 metri, battendo Lopes e pareggiando i conti. Adesso alla Juventus serviranno altri due gol per risolvere la pratica Lione e accedere alla Final Eight a Lisbona. Stando a quanto riporta Opta, il fenomeno portoghese è solamente il terzo giocatore ad aver segnato alla stessa avversaria con tre maglie diverse in Champions League, dopo il portiere Jorg Butt (ex Bayern Monaco) alla Juventus e Ruud van Nistelrooy (ex Manchester United) al Bayern Monaco.