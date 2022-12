Come scrive la Gazzetta, Cristiano Ronaldo ha scelto un team di avvocati milanesi per tutelarsi nei risvolti giudiziari della delicata vicenda juventina. In particolare, si legge, il fuoriclasse ex Juve - in bianconero per tre anni, dal 2018 al 2021 - ha indicato come suo nuovo rappresentante italiano il noto penalista Salvatore Pino, che agirà in coppia con John Shehata.