‘La meravigliosa competizione è tornata’. Parole scritte su Instagram da Cristiano Ronaldo, che suona la carica in vista della sfida contro il Lione di Champions League. Il territorio del re, colui che è stato capace di vincerla per ben 5 volte, segnando in totale la cifra astronomica di 128 gol in 169 presenze. Ha lo scettro della Champions League, per questo molto delle sorti della Juventus passeranno dai suoi piedi. Basta ricordarsi la remuntada dell’anno scorso inflitta all’Atletico Madrid, sua la tripletta decisiva. E poi, il nuovo format (la Final Eight) si giocherà a casa sua, a Lisbona. Troppe motivazioni per mancare l’appuntamento.