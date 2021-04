Un messaggio tanto breve quanto intenso, perchérompe il silenzio dopo il pareggio contro la Fiorentina, e lo fa a modo suo. Parole di grinta, carica, rivolte alla Juventus ma anche a se stesso, perché il fenomeno portoghese è reduce da un periodo al di sotto dei suoi altissimi standard. Il digiuno dal gol dura dal 7 aprile, un’attesa lunga quanto snervante per uno come lui, che recentemente si è lasciato andare a qualche gesto di stizza che ha fatto storcere il naso. Adesso è il momento di voltare pagina, per trascinare la squadra ad una qualificazione Champions serratissima, battendo qualsiasi forma di ‘scusa’.