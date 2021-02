Tutti stretti attorno al mito, al più grande, probabilmente di sempre. Cristiano Ronaldo ha ricevuto un oceano di affetto da parte di tutti i tifosi, e tra questi c'erano anche i suoi compagni. Da Dybala a Buffon, da Morata a Cuadrado. Da Arthur a Bernardeschi. Tutti, più o meno in fila, a festeggiare l'asso portoghese che poi in serata ha ricevuto la splendida sorpresa della famiglia: una torta con i colori del Portogallo. Ma la giornata di ieri è stata anche di promesse. Di una, in particolare. Fatta dallo stesso CR7 verso i tifosi: vuole segnare contro la Roma, dopo la doppietta in Coppa Italia di martedì all'Inter.