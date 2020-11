Fino al 2022. Cioè fino alla fine: non per il motto, ma la fine del contratto. Cristiano Ronaldo ha rialzato Pirlo dopo un momento complicato: la doppietta contro il Cagliari ha un peso specifico davvero incalcolabile, e non è certamente finita qui. Anzi, è appena iniziata. Ed è iniziata con otto reti in sei partite, con tre doppiette all'attivo. Roma, Spezia, Cagliari le vittime più colpite, Samp e Lazio quelle 'passeggere'. Da domani può cercare il primo centro il Champions League: a Torino c'è il Ferencvaros. 2022 - Ma fino al 2022, dicevamo. Perché per la Juve non ci sono dubbi: è il punto di riferimento della Juventus e lo sarà ancora per la prossima stagione. Come riporta Calciomercato.com, Paratici sabato sera è stato chiaro, c'è volontà di andare avanti insieme, ancora per una stagione e mezza, e non è detto che il legame possa prolungarsi nel tempo. I sondaggi di Paris Saint-Germain e Manchester United non hanno cambiato le priorità di Ronaldo, che a Torino sta bene e in testa ha solo la Juve. Se ci sarà una trattativa per il rinnovo del contratto sarà a cifre diverse da quelle attuali, 30 milioni di euro netti annui: il tempo per parlarne di certo non manca, ora contano solo il campo e i trofei da vincere.