Come racconta La Gazzetta dello Sport, intanto era arrivata una nuova fumata neranel contenzioso sui 19,9 milioni (2ª manovra stipendi) che Ronaldo reclama, ma che per la Juve non gli spettano. Ieri nuova udienza del Collegio arbitrale, ma nessuna conciliazione nonostante la disponibilità di Cristiano a compiere un passo verso la Juve. Prossimo round a fine gennaio (i bianconeri potrebbero chiamare Nedved a testimoniare), verdetto entro aprile.