Come racconta Gazzetta,, adesso che per i giocatori sembra scongiurato il rischio squalifica legato alla manovra stipendi,Per il quotidiano, questa potrebbe diventare una nuova variabile per l’inchiesta Prisma e per la Procura di Torino, che indaga sui conti del club bianconero dal 2019 al 2021 e che durante le perquisizioni ha trovato una copia della “carta Ronaldo” firmata solo dalla Juve.Non solo: