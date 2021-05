In caso di Europa League, dopo la sconfitta contro il Milan più possibile, ogni dubbio verrebbe fugato e tra la Juventus e Cristiano Ronaldo sarebbe finita. Troppi i quasi 60 milioni di euro lordi di stipendio per una società che subirà un ridimensionamento, e dal canto suo l’ambizione è sempre quella di giocare ai massimi livelli. Stando a quanto riporta Todofichajes.com, però, il portoghese potrebbe anticipare il suo ritorno allo Sporting Lisbona, con Jorge Mendes, suo agente, al lavoro per conoscere la fattibilità dell’operazione.