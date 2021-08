Anche ieri sera, Cristiano Ronaldo non ha perso occasione per ribadire la sua centralità nel progetto Juve. Un paio di foto su Instagram a volte bastano per comprendere, capire e realizzare che altrove è diventato impossibile andare. Tanto vale godere di quello che c'è, che comunque non è poco e per qualcuno è addirittura la luna.E' ciò che solo parzialmente ha mostrato nella gara con il Barcellona, dov'è stato fischiato, pure malamente, da un pubblico che l'ha temuto più di tanti altri.CR7 si dice pronto e l'ha praticamente già mostrato durante il Gamper, dove ha fatto 45 minuti di buon livello. Fisico e naturalmente tecnico. Qual è il prossimo step? Mettere ancora più minuti nelle gambe. Magari già novanta, o settantacinque contro l'Atalanta, così da arrivare gradualmente già al top con l'Udinese, alla prima di campionato. E magari, ecco, anche un gol per sbloccarsi e sbloccare un sorriso non sempre mostrato in questro precampionato. Va bene la mentalità pazzesca, ma alle volte...