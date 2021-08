Così il venerdì è scivolato via, su Instagram ecco che CR7 ha prima mostrato i muscoli nella foto di repertorio con la mini-squadra vincente (con lui anche Federico Chiesa e Nicolò Fagioli, che ha ribattezzato il gruppo “SiummmmmTEAM”), poi ha pure pubblicato un'altra foto in cui sorride mentre corre. IAnche se fin qui la missione del super agente portoghese è fallita, anche se d'ora in poi sarà sempre più difficile riuscire nell'impresa. Tanti iincassati fin qui, mentre Mendes cerca sempre nuovi spiragli.