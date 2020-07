Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo potrebbe non partire per Cagliari. La Juve si prepara ad affrontare questo ciclo di partite che porteranno alla chiusura del campionato e all'inizio della Champions League. Oggi, la decisione finale. Anche su Ronaldo, che s'appresta a godere di giorni extra anche per recueprare fisicamente in ottica Champions League. Con Immobile più lontano e lo scudetto ormai acquisito, CR7 deciderà se partecipare o meno alla trasferta in Sardegna. Del resto, il tour de force che l'ha visto protagonista l'avrà sicuramente provato.