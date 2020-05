Cristiano Ronaldo si allena alla Continassa...ma a parte. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, il campione portoghese non ha lavorato con il resto del gruppo nella giornata di ieri ma non per problemi fisici. Probabilmente, infatti, CR7 vuole tornare in forma seguendo i suoi ritmi e quindi ieri si è allenato a parte rispetto al resto della squadra che invece si è allenata agli ordini di Maurizio Sarri facendo anche la prima partitella post coronavirus. Nessun caso attorno alla stella portoghese che ieri, dopo l'allenamento, ha postato su Instagram una foto ed una breve frase: "Pensa positivo, sempre", prima di condividere un canestro "alla Jordan", ma fatto coi piedi...



Clicca sulla gallery o scorri per foto e video di CR7 nell'allenamento di ieri