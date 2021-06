Da sempre lo diciamo: la permanenza o meno di Cristiano Ronaldo alla Juventus dipende unicamente da lui e dal super procuratore Jorge Mendes. E attualmente la nostra netta impressione è che il desiderio del fuoriclasse portoghese sia quello di trovare un'altra squadra. Certo non è semplice: gli unici due club realisticamente interessati sono Manchester United e Paris Saint-Germain. Ma intanto le manovre sono in corso e appena dopo l'Europeo le trattative potranno entrare nel vivo. Nel frattempo, con l'ausilio di Tuttosport, tracciamo le ragioni a cui si possono aggrappare le speranze di chi vorrebbe a tutti i costi tenere Ronaldo. La città, innanzitutto: sia Cristiano che Georgina e i bimbi si trovano molto bene nella bella e tranquilla Torino. Il figlio maggiore Cristiano jr. peraltro sta muovendo i primi passi nelle giovanili bianconere. E poi i vantaggi fiscali: CR7 paga una cedolare di 100mila euro per tutti i cospicui guadagni esteri. Infine, siamo sicuri che altrove gli diano gli stessi 31 milioni di euro di stipendio che ancora per un anno avrebbe da contratto con la Juve?