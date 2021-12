"Quanto manca allaCristiano Ronaldo...". Ormai non si contano più le volte in cui è stata ripetuta questa frase negli ultimi tre mesi. E non si tratta di una questione di nostalgia ma di un fatto oggettivo, perchè l'addio del portoghese ha privato i bianconeri di una quota corposa e sicura di gol, quelli che nella prima parte di stagione avrebbero forse risolto non pochi problemi alla squadra di Allegri. Eppurenon è poi così lontano... Certo, quello "vero" è sempre a Manchester. Ma in Serie A ce n'è uno come lui, almeno stando ai numeri. Utilizzando una sigla, è. Nome e cognome, Dusan. Ebbene sì, perchè andando a segno oggi contro il Sassuolo il centravanti dellaha eguagliato proprio Cristiano Ronaldo (e Omar), arrivando a quota. E tutto questo a 20 anni.Per la- non è un mistero - il serbo è un. L'operazione s'ha da fare, perchè pare che i bianconeri abbiano già un principio d'accordo con lui e il suo entourage, ma soprattutto perchè uno così non lo si può lasciar scappare. Dusan Vlahovic è un investimento, per il presente e per il futuro. La Vecchia Signora avrebbe bisogno di lui fin da ora, ma a gennaio un eventuale trasferimento è fuori dalla portata: con le pretendenti in aumento di giorno in giorno, la Fiorentina sta innalzando sempre più le proprie richieste, rendendo il suo "gioiello", di fatto, off-limits per tutti, tanto più per un club come la Juve che, al momento, non naviga esattamente nell'oro, come ha ben spiegato ieri l'ad Arrivabene Nessuna possibilità, comunque, nemmeno per, mentre la situazione potrebbe essere diversa per qualche big all'estero, dovevorrebbe venderlo per non ritrovarselo in campo da avversario. Tutto rimandato a giugno, dunque, ma se ne riparlerà, se ne riparlerà eccome. CR7 non tornerà, ma DV9 può bastare e avanzare...