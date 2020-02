Semplicemente, un cannibale. Con il calcio di rigore segnato a San Siro contro il Milan, Cristiano Ronaldo è arrivato a quota 35 gol in 35 partite tra Juventus e Nazionale portoghese. Una media paurosa, alla quale ha contribuito il clamoroso inizio dell'anno di CR7 che nel 2020 ​ha segnato 12 gol in otto gare di questo anno in tutte le competizioni, almeno tre reti in più di ogni altro giocatore di Serie A nello stesso periodo. La Juve si aggrappa a lui per rimanere a galla.