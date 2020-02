La Gazzetta dello Sport fa una ricostruzione dell'esclusione di Ronalo dalla lista dei convocati per il match contro il Brescia e sottolinea un particolare sul record di gol consecutivi del campione portoghese: "Dopo l’allenamento pomeridiano, si è scelto per il riposo già in questo turno, non sabato prossimo con la Spal. E pazienza per i record da mordere: Ronaldo veniva da dieci partite di fila in gol e a undici avrebbe raggiunto Quagliarella e Batistuta, gli unici a riuscirci nel nostro campionato. Bati tra l’altro resterà il solo ad avercela fatta in undici partite consecutive senza “buchi”. Ci sarebbe pure quell’altra cifra rotonda, 1000".