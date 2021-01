Dal sito Juventus.com



E' difficile scrivere qualcosa su Cristiano Ronaldo che non sia ancora stata detta o scritta altrove. Solo per restare agli ultimi, incredibili dati su di lui, basti dire che ha segnato 32 gol nelle ultime 32 presenze con noi in tutte le competizioni nove gol per lui nelle ultime 10 finali disputate con i club. Inoltre, CR7 ha segnato 20 gol in 31 finali con i club (considerando anche le sfide andata e ritorno).



L'ultimo, proprio mercoledì, a sbloccare la difficile gara con il Napoli e indirizzare a Torino la Supercoppa.



Anche il mese scorso il suo apporto è stato, a dir poco, determinante: ecco perchè i tifosi, votandolo su Juventus.com dopo ogni partita, lo hanno eletto MVP of the Month Powered by eFootball PES 2021.



Domani, prima di Juve-Bologna, il nostro infinito campione riceverà l'ennesimo, meritatissimo, riconoscimento.