La Juventus vanta una delle coppie più prolifiche in Europa. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, con la doppietta di Cristiano Ronaldo siglata in semifinale di Coppa Italia con l’Inter, la premiata ditta CR7-Morata sale a 35 reti totali, sul podio dei migliori d’Europa. La classifica è guidata dalle 40 reti condivise tra Lewandowski e Muller, armi letali del Bayern Monaco. Il terzo slot del podio è occupato dagli attaccanti di Josè Mourinho, la coppia del Tottenham Kane-Son.