Cristiano Ronaldo è stato tra gli assoluti protagonisti della sfida vinta 4-0 dalla Juve con il Lecce. Il portoghese ha siglato un gol e ha fornito due assist, in una prova totale. Questa la pagella di Ronaldo, scelto come migliore in campo, de La Gazzetta dello Sport: “Paradosso: due assist e uno sprecato da Berna in una partita in cui sbaglia un “rigore” di testa e un’altra grande occasione. Il tacco per Higuain è super, poi torna la moda primavera-estate: il rigore centrale. Funziona”.