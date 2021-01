Non solo per quanto riguarda la classifica marcatori, dove Cristiano Ronaldo comanda a quota 12 gol stagionali, sopra a Lukaku (11) e Ibrahimovic (10), ma il fenomeno della Juventus primeggia anche per un’altra statistica, evidenziata dal club bianconero tramite un focus sul proprio sito. CR7, infatti, è primo per tiri totali (51) nello specchio (22). Primo non solo fra i bianconeri, ma anche in tutta la Serie A.