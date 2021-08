Le ultime ore di mercato sono caldissime per la Juventus. Al centro dei pensieri c'è il futuro di Cristiano Ronaldo, sempre più vicino al Manchester City. Il tutto alla vigilia della gara contro l'Empoli: mentre la squadra di Allegri si prepara per il campionato, a quattro giorni dalla fine del mercato, il club riflette sul futuro di CR7. Ore frenetiche, da seguire, sempre in diretta da Torino.