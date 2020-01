Lapo Elkann annuncia un accordo commerciale con l'attaccante portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo: "Oggi è un giorno storico per me, per Italia Independent e per il mio team: abbiamo firmato un accordo globale con Cristiano Ronaldo per creare delle collezioni di occhiali. Sono molto orgoglioso e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con CR7 e il suo team su questo incredibile progetto".