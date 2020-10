Il messaggio di Cristiano Ronaldo è chiaro e rappresenta perfettamente il momento del portoghese. Chiuso in casa per via dell'isolamento forzato dopo la positività al tampone, riscontrata il 13 ottobre scorso, il portoghese sta trasmettendo tutta la sua voglia di tornare postando sui social i propri pensieri. La smania è tanta, come ha raccontato anche Pjanic ( QUI ), descrivendolo come un leone in gabbia: "Sì, l’ho chiamato qualche giorno fa. Lui non vuole mai essere malato o infortunato, quindi è un leone in gabbia. Mi ha detto: io sto bene, non sento niente! Voglio tornare presto in campo. Spero di essere negativo al più presto. E’ un po’ smanioso di tornare in campo, ma sta bene".