Il duro commento di Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, al mercato della Juventus di questi ultimi giorni, caratterizzato da una cessione eccellente come CR7 e da un acquisto che ha fatto storcere il naso a qualcuno: "Complicato assolvere il mercato della Juventus, che sta per concludersi con la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United per 15 milioni di euro più bonus e il ritorno di Moise Kean dall'Everton per una cifra addirittura superiore a quella per la quale era stato ceduto nel 2019.