La Juventus conduce senza troppi problemi la sfida contro il Cagliari sul risultato di 2-0, sfiorando in varie occasioni il tris. Quello che vorrebbe portarsi a casa Cristiano Ronaldo, come l’anno scorso. E infatti, stando a quanto riporta Dazn, CR7 si è mostrato insofferente quando il giro palla della Juve si abbassava troppo, richiamando i propri compagni in maniera animata più di una volta. Per lui, la fame di gol, non è mai abbastanza.