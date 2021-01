Cristiano Ronaldo all’assalto dell’Inter, in uno stadio che porta bene al fenomeno portoghese. Perché a San Siro ha messo a segno quattro gol, tre al Milan e uno all’Inter, senza dimenticare il rigore decisivo in finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Segnare oggi gli permetterebbe di raggiungere l’ennesimo record: in caso di rete, sarebbe la 15ª stagione consecutiva in cui CR7 segna almeno 20 gol.