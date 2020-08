Come riportato da TeleLombardia Cristiano Ronaldo è in volo da Lisbona per raggiungere Torino, dove domani si farà trovare presente al raduno della Juventus di Andrea Pirlo. Il fuoriclasse portoghese si trova dunque in viaggio durante la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Una situazione simile a quella che si verificò nell'estate 2018, quando si trovava in viaggio verso Torino durante la finale dei Mondiali tra Francia e Croazia. La Champions per CR7 è terminata agli ottavi di finale con l'eliminazione della Juve per mano del Lione.