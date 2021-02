L'ultimo obiettivo di Cristiano? Segnare al Crotone. Con i calabresi, come racconta il Corriere dello Sport in edicola, Ronaldo ci sarà: in condizioni normali, probabilmente non l'avrebbe giocata. Ma l'occasione è importante, per recuperare terreno e per tracciare un altro solco nella storia: al Crotone, in due stagioni da avversario, Ronaldo non ha mai segnato. E in un momento in cui i gol latitano, può essere la classica fava per due piccioni. CR7 arriva da sei partite consecutive: dopo la pausa di fine gennaio ai quarti di Coppa con la Spal, l'unica saltata nel 2021, è chiamato agli straordinari. E magari, dopo Verona può arrivare il meritato riposo.