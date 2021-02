2









Farà gli 'straordinari'. Se così si possono chiamare. Comunque, Cristiano ha giocato 524 minuti rispetto agli ultimi 540. Cioè 19 delle ultime 20 partite. E ha intenzione di andare avanti, per due motivi su tutti: in attacco i bianconeri non si possono permettere altre defezioni con Dybala e Morata a mezzo servizio, poi c'è da recuperare subito il terreno ri-perduto in campionato. Serve il top della squadra per rendere possibile una missione in questo momento quantomeno complicata. IL RIENTRO - Come racconta Gazzetta, è probabile che proprio Cristiano abbia voglia di giocare e per nulla di riposare. Il portoghese può così proseguire la sua rincorsa alla classifica marcatori - quella di Serie A e ovviamente all-time - e sulla sua mappa manca proprio il Crotone: i calabresi sono uno dei pochi club a non essere stato battuto da CR7. Mancano quattro partite al ritorno con il Porto: per avere sicurezza, per non crollare, per aumentare tutte le possibilità di successo, c'è bisogno di Cristiano Ronaldo. Nessun dubbio.