Jose Fonte, compagno di Cristiano Ronaldo nella nazionale portoghese, ha così parlato del fuoriclasse della Juventus a TalkSport: "Cristiano è il nostro leader e capitano. Come al solito, si sta allenando nel migliore dei modi: non esiste un giocatore più professionale di lui. Ed è ancora al top, è sempre una bestia, potete ancora aspettarvi cose eccezionali da lui. Europei? Vogliamo cominciare bene e vincere. Il nostro girone è tosto, ma per vincere il torneo bisogna battere tutti".

Il Portogallo sta giocando in questo momento in amichevole contro Israele.