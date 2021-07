Il futuro tra Cristiano Ronaldo e la Juventus si deciderà molto probabilmente in questi giorni. Anzi, nelle prossime ore. Questo è quanto sostiene La Stampa, che spiega come il super procuratore. Gli scenari possibili sono molteplici: dalla cessione (al PSG?) alla permanenza alla Juve per l'ultimo anno di contratto, fino all'ipotesi di un rinnovo addirittura. Una situazione che tiene col fiato sospeso i tifosi bianconeri, e da cui dipenderà il mercato di Cherubini.