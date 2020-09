Un altro premio in bacheca, che Cristiano metterà dritto nel suo museo di Funchal. Ronaldo, come mostrato sulla sua pagina Instagram, ha vinto l'IFFHS World's Best International Top Goal Scorer del 2019. Grande trionfo per una grande stagione come quella appena trascorsa: CR7 ha totalizzato 31 reti in campionato, solo un pizzico rispetto ai 638 sigilli totali in 850 partite disputate in ogni competizione. I numeri sono da record, le medie semplicemente spaventose: Cristiano segna un gol ogni 109 minuti e questo nell'arco dell'intera carriera. Con lui si parte quasi sempre 1-0...