La Juventus è ripartita, ciò che è successo la stagione scorsa ormai è alle spalle, testa e fisico al presente e al futuro. Sarà la Juve targata Andrea Pirlo ma non solo, perché da due anni a questa parte c’è l’ingombrante ed illustre presenza di Cristiano Ronaldo, l’uomo che stava trascinando da solo la squadra ai quarti di Champions League. A proposito, al fenomeno portoghese non può bastare la conquista dello scudetto, pretende altro e un organico più completo. Come riporta Il Giornale, CR7 avrebbe espressamente chiesto un attaccante complementare alle sue caratteristiche. Uno alla Dzeko, per esempio.