Il sogno di Cristiano Ronaldo? Lo racconta il Corriere dello Sport in edicola. Cristiano l'ha messo in chiaro: nulla è finito, c'è tanto da fare e sui social ha regalato ai tantissimi followers un vero e proprio mantra: 'Non vedo l'ora che arrivino le prossime sfide. I prossimi record e trofei. Questa storia è lontana dall'essere finita". Insomma, c'è tanto da vincere, con Juve e Portogallo. Ma in quanto tempo? Perché sembrava stesse parlando almeno di questo finale di stagione, fondamentale per indirizzare il suo futuro. Per il CorSport, CR7 ha in mente un poker: arrivare in forma al Mondiale in Qatar e vincerlo. Il club, insomma, pare essere un aspetto secondario. E la decisione sulla permanenza o meno in bianconero porterà con sé comunque conseguenze.