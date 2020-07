Quest’anno in Serie A è stato infranto il record di rigori in questa stagione: ben 180, un numero esorbitante che ha messo in discussione il regolamento sui falli di mano in area, dai quali sono scaturiti moltissime punizioni dagli undici metri. In questa stagione, Cristiano Ronaldo ne ha segnati 12, di più di alcuni club interi. Come riporta ESPN, il fenomeno portoghese ne ha messi a segno più del Real Madrid (11), Inter (10), Manchester United (10) e Chelsea (7). Il numero è elevato, ma questo evidenzia una sua specialità, perché dal dischetto bisogna saperci fare.