Da giorni si stanno inseguendo le voci di un possibile trasferimento di Suarez alla Juventus. L'attaccante uruguaiano è in uscita dal Barcellona con il quale sta trattando la risoluzione del contratto, e se non dovesse chiudersi l'affare Dzeko la Juve andrebbe proprio su Suarez. In bianconero ritroverebbe Cristiano Ronaldo, avversario di tanti Clasici Real-Barcellona in Spagna e che, secondo il Corriere della Sera, avrebbe avallato senza dubbi l'eventuale arrivo di Suarez, considerato dal portoghese uno dei migliori centravanti al mondo.