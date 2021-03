4









Nessuno come Cristiano Ronaldo. Nessuno come l'uomo da 135 gol in 178 presenze in Champions League. Nessuno come l'attaccante dalla media di 0,76 gol a partita. CR7 riparte dalla sua competizione e sa bene che queste sono le sue partite: perché se il popolo bianconero gli chiede tanto in ogni frangente della stagione, nelle sfide europee (a maggior ragione ad eliminazione diretta) gli chiede tutto. E il tutto l'ha dato, Cristiano in questi anni: tre gol tra andata e ritorno con l'Atletico Madrid, due con l'Ajax nei quarti 2019, due con il Lione ottavi 2020. Sette reti in sei partite, numeri pazzeschi che sono serviti a passare un turno.



LA MISSIONE - A Torino è arrivato anche per questo, non ci si nasconde: per fare la sua storia e quella della Juventus, nel suo ordine rigoroso d'importanza. Come racconta il Corriere dello Sport in edicola, in questo momento Cristiano rappresenta la 'mentalità Juve' più di qualsiasi altro. Lo sa bene, Andrea Pirlo, che ha sottolineato come "queste siano le sue partite". Non bisogna mollare un secondo, poi rivolgersi alla divinità col sette sulla schiena. Cristiano, riposato, pronto per la sfida più importante della stagione.