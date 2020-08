1









Cristiano Ronaldo non è tipo da accontentarsi di uno scudetto, quando il suo nome è sinonimo di Champions League e la Juventus lo acquistò anche per poter ambire più realisticamente al sogno europeo. Invece, dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale contro l'Ajax dello scorso anno, quest'anno ne è arrivata un'altra clamorosa contro il Lione, addirittura agli ottavi. E come riporta Tuttosport CR7 è furibondo e incredulo di non aver potuto giocare la Final Eight a Lisbona, nel suo Portogallo. Sarà buona la terza con Pirlo in panchina?