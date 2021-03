Alex Riccio, difensore della Juventus Primavera, è andato parecchio in difficoltà nella partita persa oggi per 3-0 dalla Juventus Primavera contro il Cagliari. Cos'ha fatto allora dopo il match? Ha imitato Cristiano Ronaldo! Anche se con un tempo di reazione decisamente più rapido rispetto a CR7.Insomma, Ronaldo è un modello in tutto e per tutto.