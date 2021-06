In queste ore è apparso sui canali social di Weston McKennie un video in cui il centrocampista della Juventus, reduce dalla vittoria della Nations Cup del centro-nord America con la nazionale statunitense, guarda su un cellulare uno dei rigori trasformati da Cristiano Ronaldo ieri agli Europei contro la Francia, e all'insaccarsi in rete del pallone urla "Vamoooos Siiiii!"

Una replica di quello che l'esuberante McKennie avrà urlato o sentito urlare più volte durante l'ultima stagione nella Juve, caratterizzata come sempre da tantissimi gol di Ronaldo.