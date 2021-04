"Cristiano Ronaldo è uno dei 3 giocatori nella storia della Serie A ad aver tagliato il traguardo delle 25 reti in almeno 2 stagioni dopo aver compiuto 30 anni di età, dopo Gunnar Nordahl e Antonio Di Natale. Eterno."

Non si finisce mai di stupirsi di fronte ai record che Cristiano Ronaldo continua a rompere con la maglia della Juventus. Il fuoriclasse portoghese al primo anno ci è "andato piano", limitandosi a 21 reti, l'anno scorso invece ne ha messe a segno 31 e in questa stagione, per l'appunto, è a quota 25.