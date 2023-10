Come racconta il Corriere dello Sport, "non c’è la Champions League in cartellone, come tutti alla Continassa avrebbero sperato per questi giorni, ma la settimana della Juventus è comunque decisamente calda, con una serie di appuntamenti fuori dal campo che accompagneranno l’avvicinamento al derby di sabato con il Torino. Il menù è ricco, l’agenda fitta".Toccherà intanto a: oggi davanti al Collegio Arbitrale della Figc, dove è in programma una nuova udienza della causa intentata dal fenomeno portoghese nei confronti del club bianconero per ottenere i 19,5 milioni lordi relativi alle quattro mensilità (marzo-giugno 2021) cui CR7 rinunciò in epoca Covid per aiutare la società durante la pandemia.