Cristiano Ronaldo è di nuovo a Torino. Il fenomeno portoghese è atterrato alle 18 circa all'aeroporto di Caselle ed è andato via sulla sua Rolls Royce che lo aspettava all'uscita. Vacanze finite anche per lui che, domani, affronterà il primo allenamento sotto la guida di Maurizio Sarri, mentre i suoi compagni lavorano già da tre giorni (come vi stiamo raccontando qui)

Un ritorno quasi a sorpresa, con qualche tifoso più speranzoso che altro ad aspettarlo, ma in generale senza molti riflettori per CR7. Da oggi comincia anche la sua stagione, la seconda con la maglia della Juve. Quella decisiva per l'assalto alla Champions League.