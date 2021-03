Cristiano Ronaldo è tornato. Ieri la firma sulla rete della rimonta contro il Lussemburgo, oggi invece CR7 ha fatto rientro a Torino, una volta conclusi gli impegni con il suo Portogallo per le sfide di qualificazione al prossimo Mondiale. Infatti, il portoghese è atterrato poco fa all’aeroporto di Caselle, pronto a rimettersi in gioco con la maglia della Juventus. Domani dovrebbe tornare a varcare i cancelli della Continassa per aggregarsi al resto del gruppo bianconero: sabato 3 aprile è in programma il derby contro il Torino e l’asso bianconero vuole tenere alti i ritmi del motore, per sgasare verso una sfida cruciale per i destini della squadra di Pirlo.